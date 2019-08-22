Захарова назвала несерьезными разговоры о возвращении России в G7

На Смоленской площади в шуме вокруг "Большой семерки" увидели шоу-бизнес

Несерьезными и не имеющими отношения к профессиональной дипломатии назвали в Москве предложения о восстановлении России в G7, которые в последние дни озвучивались с разных сторон. Так прокомментировала эти разговоры директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, обнаружив в них элементы шоу-бизнеса.

"Нужно говорить не о намерениях, а о форме. Это, конечно, несерьезная форма, так не делаются дела ... В данном случае очень важно услышать и понять, что хочет сам формат, сама "семерка", о чем могут договориться ее члены, и после этого соответствующие предложения должны быть сделаны российской стороне", – сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Наш дипломат добавила, что лишь потом, когда соответствующие предложения появятся "на столе" в Москве, Россия сможет их изучить.

Она отметила такую тенденцию: участники G7 "вырабатывают консолидированную позицию раз в год по целому ряду вопросу – от международного терроризма до ситуации на Украине", но не смогли изначально договориться между собой "по такому протокольному вопросу, как взаимодействие с Россией" в рамках своего клуба.

По ее мнению, это говорит о потере профессионализма.

"Раньше все-таки мы имели дело с большими профессионалами, сегодня мир так или иначе переходит в руки людей, исповедующих законы шоу-бизнеса. Очень хочется, чтобы эта ситуация оставалось все-таки в рамках дипломатии", – резюмировала Захарова.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп поддержал предложение своего коллеги из Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 г., который пройдет в Штатах. Потом лидеры стран-участниц "семерки" стали друг за другом заявлять, что РФ рано возвращать в клуб, поскольку не урегулирована ситуация на Украине. И уже все забыли, что Москва, собственно, не просилась туда возвращаться.

Сам российский президент Владимир Путин на вопрос французского журналиста, не хочет ли Россия назад в G8, ответил, что такой организации не существует, а значит, и не зачем.



Между тем, в неугомонной администрации президента США сообщили, "что вопрос восстановления работы с Россией в формате G8 будет рассмотрен на саммите "семерки" в Биаррице", пишет ТАСС. Однако, как следует из Телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", в Вашингтоне "ждут, попросит ли этого сама Россия ". И более того, уже сообщается, что ""Семерка" во Франции не будет голосовать по восстановлению формата G8 с Россией".



Наша песня хороша, начинай сначала.

