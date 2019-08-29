Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трампу грозит импичмент за гостеприимство

Трампу грозит импичмент за гостеприимство
Фото: GLOBAL LOOK press/ Ron Sachs
Демократы заподозрили главу Белого дома в жажде наживы

Президент США Дональд Трамп смешивает личные и государственные дела ради собственной выгоды. Так решили в Демократической партии Соединенных Штатов, когда узнали, где глава Белого дома намерен в следующем году принимать лидеров G7, и инициировали проверку на соблюдение Конституции.

Будучи на саммите "семерки" во Франции, Трамп предложил встретиться в 2020 г. на его курорте Trump National Doral Miami во Флориде. Дескать, это место прекрасно подходит для заседания клуба G7. Но его политические противники – демократы тут же заподозрили президента в корысти: дескать, он хочет заработать на межгосударственном мероприятии.

"Личные финансовые интересы президента явно формируют решения, касающиеся официальной деятельности правительства США, и это именно тот риск, который должен быть предотвращен в соответствии с положениями Конституции о вознаграждениях",

– заявил глава юридического комитета палаты представителей конгресса США демократ Джеральд Надлер, передает РИА "Новости".

Фото: Alex Sanz/ТАСС

Несмотря на то, что официально все активы Трампа сейчас переданы в доверительное управление и он лично не получает от них доход, демократы уверены, что своими действиями президент злоупотребляет властью, поскольку иностранные делегации будут платить за свое пребывание на саммите компаниям, связанным с Трампом, пишет URA.RU. На этом основании в США инициировано расследование, цель которого – понять, является ли данное намерение главы государства основанием для его импичмента .

Трамп ранее уже использовал личные владения для официальных встреч. В частности, переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в 2017 г. прошли в поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

России поставили три условия для отмены санкций

Коломойский придумал фантастический сценарий по возвращению Донбасса под крыло Киева

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом

В столичном регионе наступил самый холодный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей