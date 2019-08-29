Трампу грозит импичмент за гостеприимство

Демократы заподозрили главу Белого дома в жажде наживы

Президент США Дональд Трамп смешивает личные и государственные дела ради собственной выгоды. Так решили в Демократической партии Соединенных Штатов, когда узнали, где глава Белого дома намерен в следующем году принимать лидеров G7, и инициировали проверку на соблюдение Конституции.

Будучи на саммите "семерки" во Франции, Трамп предложил встретиться в 2020 г. на его курорте Trump National Doral Miami во Флориде. Дескать, это место прекрасно подходит для заседания клуба G7. Но его политические противники – демократы тут же заподозрили президента в корысти: дескать, он хочет заработать на межгосударственном мероприятии.

"Личные финансовые интересы президента явно формируют решения, касающиеся официальной деятельности правительства США, и это именно тот риск, который должен быть предотвращен в соответствии с положениями Конституции о вознаграждениях",

– заявил глава юридического комитета палаты представителей конгресса США демократ Джеральд Надлер, передает РИА "Новости".

Несмотря на то, что официально все активы Трампа сейчас переданы в доверительное управление и он лично не получает от них доход, демократы уверены, что своими действиями президент злоупотребляет властью, поскольку иностранные делегации будут платить за свое пребывание на саммите компаниям, связанным с Трампом, пишет URA.RU. На этом основании в США инициировано расследование, цель которого – понять, является ли данное намерение главы государства основанием для его импичмента .

Трамп ранее уже использовал личные владения для официальных встреч. В частности, переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в 2017 г. прошли в поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич.