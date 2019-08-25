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Какой конфуз: британскую королеву взбесил изгадивший лужайку Трамп

Какой конфуз: британскую королеву взбесил изгадивший лужайку Трамп
Елизавета II и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета II опозорила американского лидера на весь мир

Монаршая особа, судя по всему, до сих пор не может отойти от визита Дональда Трампа в Соединенное Королевство.

Королева Великобритании пожаловалась на президента США австралийскому премьеру. Она показала пострадавшую от вертолетов Трампа лужайку перед Букингемским дворцом. Елизавета II показала Скотту Моррисону выжженную двигателями винтокрылых машин траву, заявив, что газон "разрушен". Об этом пишет Daily Mail.

Напомним, американский политик вместе с супругой Меланией посетил Англию в начале июня. Вертолет президентской четы приземлился прямо перед Букингемским дворцом.

Вокруг одиозного политика не в первый раз поднимается шум. Ранее глава Соединенных Штатов Америки попал в секс-скандал.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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