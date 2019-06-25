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Похоже на традицию: Трамп влип в секс-скандал

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Мистер президент отреагировал на обвинения в изнасиловании

Хозяин Белого дома Дональд Трамп снова оконфузился. Сначала вокруг его персоны развязался секс-скандал. Затем мистер президент сделал громкое заявление из разряда "лучше бы промолчал". 

По словам американского лидера, журналистка Джин Кэррол, которая обвиняет Трампа в изнасиловании, не в его вкусе. Да и сама она "полностью врет". Встречи, тем более с домогательством, не было вообще. Кэррол это все нафантазировала. 

"Я говорю это с большим уважением – она не мой тип",

цитирует Трампа The Hill.

Издание напоминает, что об инциденте стало известно после публикации выдержек из книги предполагаемой жертвы ​​в журнале New York.

Напомним, до этого центральную роль в секс-скандале Трампу прочили в апреле прошлого года. В него президента втянула экс-модель Playboy Карен Макдугал. Она обещала сдать с потрохами главу государства, поведав миру историю об их интрижке. Пикантные истории с участием американского лидера, похоже, уже становятся традицией.

Ксения АНДРЕЕВА
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