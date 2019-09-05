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"Будем рады": Москва примет "Большую восьмерку"

Фото: www.globallookpress.com
Однако сама Россия вежливо отказалась от навязчивого приглашения интернациональной команды

Саммит "Большой семерки", где – что ни для кого не секрет – активно обсуждалось возвращение России, миновал, а разговоры вокруг камбэка не заканчиваются. Так, прокомментировал президент страны Владимир Путин.

Он отметил, что Москва не отказывается от работы ни в каком формате, однако сама в США, где пройдет очередной саммит G7, в следующем году не собирается. Но гостеприимно встретит всю команду у себя.

"В свое время очередная "восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады", – цитирует главу государства ТАСС. 

По словам Путина, эра заокеанской державы и тех, кого она настоятельно курирует, постепенно сходит на нет. Он подчеркнул, что не стоит сбрасывать со счетов крупнейших азиатских партнеров.  

"Всем сегодня понятно, что лидерство Запада заканчивается, я не могу представить международную организацию, работающую без Индии и Китая", – заявил Владимир Владимирович, передает РИА "Новости". 

Напомним, саммит G7 прошел с 24 по 26 августа на юге Франции при участии лидера страны-хозяйки, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии. До 2014 года международное событие имело статус "восьмерки". Затем на фоне "крымской весны" и событий в Донбассе из дружной команды исключили Россию. 

Ксения АНДРЕЕВА
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