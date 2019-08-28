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В России в ответ на ультиматум по G7 предложили США отдать Аляску

Фото: www.globallookpress.com
Американцы захотели вернуть Крым Украине

Восстановить формат "Большой восьмерки" возможно на определенных условиях. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Речь, конечно, идет о Крымском полуострове. России необходимо покинуть эту территорию, дабы вернуться в клуб.

"Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества",

– сказал Волкер в эфире телеканала "Прямой", напомнив, из-за чего Москву исключили из G8.

О том, что вопрос Крыма закрыт окончательно, президент России Владимир Путин заявил еще в 2016 году, отмечает Ura.ru.

Предложение американцев вызвало возмущение у пользователей Сети. В ответ они посоветовали представителям США отдать России Аляску (орфография и пунктуация сохранены).

"Волкеру не наливать. Поят его шмурдяком, вот мозг и отказывает. Отдать территорию ,только что бы потереться возле "больших дядек и тётек" , это как раз по-украински", “Ага, уже вещи собираем!" С этими ребятами надо как с дегенератами общаться!" "Как жутко я заблуждался в умственных способностях Трампа,если у него такие представители", "Россия вернётся в G8 когда Америка отдаст калифорнию Мексике и Аляску России! То есть никогда! ))"

– пишут комментаторы.

Ранее о возвращении России в G7 высказался госсекретарь США Майк Помпео. Он отметил, что по желанию Дональда Трампа американская администрация работает над восстановлением формата "Большой восьмерки". Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox 59.

"Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента", – цитирует Помпео "Свободная пресса".

Несколькими днями ранее Трамп сообщил, что хочет пригласить Владимира Путина на следующий саммит G7, который пройдет в США, напоминает телеканал "360".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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