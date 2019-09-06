Особенно ограничительные меры отразились на сельском хозяйстве

Санкционная блокада, в кольце которой оказалась Россия, не нанесла нашей стране значительного ущерба, а даже наоборот. Об этом не раз заявляли в правительстве РФ, отмечая пользу от ограничительных мер.

В частности, они сыграли на руку местным производителям, которые, избавившись от иностранных конкурентов, расправили плечи. А вот Европе санкционная война вылилась в копеечку. Она потерпела и продолжает терпеть гораздо большие убытки.

Так, Германия, для которой рестрикции Брюсселя против Москвы за возвращение Крыма и раскол Украины уже давно стали "бельмом на глазу", мечтают отказаться от них, рассказал председатель земельной организации партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Тюрингии Майк Моринг.

"Самое важное – поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией. Германо-российские отношения здесь более тесные, чем на западе страны. На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства",

– пояснил Моринг в интервью немецкому изданию RP Online. Политик добавил, что Берлин возлагает большие надежды на минские соглашения, которые должны поспособствовать сближению с Москвой.

Напомним, Запад начал вводить санкции против РФ в 2014 году. С завидным постоянством черный список расширяется.