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Германии вредят российские санкции

Германия согнулась под гнетом российских рестрикций
Фото: www.globallookpress.com
Особенно ограничительные меры отразились на сельском хозяйстве

Санкционная блокада, в кольце которой оказалась Россия, не нанесла нашей стране значительного ущерба, а даже наоборот. Об этом не раз заявляли в правительстве РФ, отмечая пользу от ограничительных мер.

В частности, они сыграли на руку местным производителям, которые, избавившись от иностранных конкурентов, расправили плечи. А вот Европе санкционная война вылилась в копеечку. Она потерпела и продолжает терпеть гораздо большие убытки. 

Так, Германия, для которой рестрикции Брюсселя против Москвы за возвращение Крыма и раскол Украины уже давно стали "бельмом на глазу", мечтают отказаться от них, рассказал председатель земельной организации партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Тюрингии Майк Моринг. 

"Самое важное – поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией. Германо-российские отношения здесь более тесные, чем на западе страны. На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства",

пояснил Моринг в интервью немецкому изданию RP Online. Политик добавил, что Берлин возлагает большие надежды на минские соглашения, которые должны поспособствовать сближению с Москвой.

Напомним, Запад начал вводить санкции против РФ в 2014 году. С завидным постоянством черный список расширяется. 

Ксения АНДРЕЕВА
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