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В Европарламенте призвали отказаться от антироссийских санкций

В Европарламенте призвали отказаться от антироссийских санкций
Фото: www.globallookpress.com
Этот шаг наладит отношения между Францией и Россией

Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что стоило бы снять санкции против России, чтобы укрепить отношения с нашей страной.

"Первым шагом в улучшении отношений с РФ должна стать отмена санкций",

– заявил депутат в эфире французского радио France Info, передает ТАСС.

Мариани отметил, что поддерживает курс президента Франции Эммануэля Макрона на сближение с Россией, о чем лидер французов говорил в конце августа перед дипломатами. По словам евродепутата, предложение Макрона соответствует интересам Парижа и всей Европы. Впрочем, он отметил, что ждет конкретных действий.

Ранее Макрон заявил о том, что Запад прекращает доминировать в мире, потому что укрепляются другие державы. А партнерство с Россией, по словам французского президента, важно для создания "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".

Однако не только во Франции говорят о возможности отменить антироссийские санкции. Так, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, все больше европейских коллег ставят необходимость рестрикций под вопрос. А в Германии ограничительные меры против России негативно сказываются на экономике.  

Полина ИВАНОВА
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