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В Европе назвали условие для снятия санкций с РФ

В Европе назвали условие для снятия с РФ санкционной блокады
Фото: www.globallookpress.com
Время пришло лишь для разговора об отмене рестрикций. От слов к делу политики перейдут позже

О снятии антироссийских санкций и речи быть не может, во всяком случае, пока, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Накануне своего визита в Москву, который назначен на понедельник, 9 сентября, он прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ.

В этом, полагает министр, заслуга нового президента Незалежной Владимира Зеленского. При этом Дриан отметил, что оттепель в отношениях России и Европы может наступить лишь при одном условии – если будут выполнены минские договоренности, передает Europe 1.

Их реализацию обсуждали в воскресенье, 8 сентября, российский лидер Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора, сообщили в пресс-службе Кремля. Они сошлись на том, что минские договоренности могут уладить конфликт на юго-востоке Украины. Другой альтернативы, по мнению президентов, нет, уточняет "МИР24".

В этой связи Путин подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" нуждается в тщательной проработке. А обмен пленными, отметили собеседники, является положительным моментом в сближении Киева и Москвы. 

В минувшую субботу из Незалежной вернулось 35 россиян. Столько же украинцев отправилось на родину, напоминает "URA.RU". В аэропорту их лично встречал Зеленский.

Ксения АНДРЕЕВА
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