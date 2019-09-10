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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает введение санкций против российской компании "Роснефти".
Причиной такого решения, по его словам, стала торговля с Венесуэлой.
"То есть они помогают Венесуэле и получают от этого прибыль. На каком-то этапе мы должны будем все-таки решить вопрос о возможной реакции на действия "Роснефти",
– цитирует Эллиота РИА "Новости".
Американский спецпредставитель подчеркнул, что Каракас все больше зависит от действий правительства России и компаний страны.
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