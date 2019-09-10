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Вашингтон придумал наказание для Москвы за поддержку Каракаса

Новый удар: Вашингтон придумал наказание для Москвы за поддержку Каракаса
Фото: Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС
Жесткая мера, по замыслу американцев, должна остановить растущее влияние России на Венесуэлу

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает введение санкций против российской компании "Роснефти".

Причиной такого решения, по его словам, стала торговля с Венесуэлой.

"То есть они помогают Венесуэле и получают от этого прибыль. На каком-то этапе мы должны будем все-таки решить вопрос о возможной реакции на действия "Роснефти",

цитирует Эллиота РИА "Новости".

Американский спецпредставитель подчеркнул, что Каракас все больше зависит от действий правительства России и компаний страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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