В США требуют поторопиться с санкциями за Скрипалей

При этом в Вашингтоне признают бесполезность антироссийских рестрикций

В Соединенных Штатах Америки требуют от власти не выпускать Россию из санкционных тисков. Так, по мнению председателя подкомитета по надзору и государственной реформе нижней палаты Конгресса Стивена Линча, Белому дому не стоит тормозить процесс и уже наконец ввести второй пакет ограничительных мер по так называемому делу Скрипаля.

Политик даже попросил Госсекретаря США Майка Попео отчитаться, почему внедрение рестрикций оттянулось почти на 9 месяцев. С этой целью Линч направил соответствующее послание, передает CNN.

Сначала конгрессмен поинтересовался, кто инициировал введение первого пакета. Также в письме от 5 августа от потребовал предоставить ему список всех, кто поддержал антироссийские санкции и копию рекомендаций по ним.

В придачу Линч запросил расшифровку беседы американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. Спустя месяц с лишним конгрессмен продублировал послание. При этом он отметил, что признает всю никчемность санкций.

"Согласно бывшим должностным лицам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Госдепартамента и Министерства финансов, эти санкции назрели давно, однако являются незначительными и едва заденут российскую экономику", – с такими словами Линч обратился к Помпео.

Напомним, второй пакет ограничительных мер из-за отравления в Солсбери вступил в силу 26 августа после публикации документа в электронной базе Федерального реестра США.