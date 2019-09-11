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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва ответит на санкции, введенные Вашингтоном в отношении двух сотрудников Следственного комитета страны.
По его словам, Кремль расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию.
"Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом",
– цитирует Рябкова ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что Москва снимет санкции только когда это первым сделает Вашингтон.
Ранее в Госдепе заявили, что США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте, напоминает RT.
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