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Москва пригрозила Вашингтону ответом на санкционную войну

Москва пригрозила Вашингтону серьезным ответом на санкционную войну
Фото: www.globallookpress.com
США поплатятся за необдуманные действия

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва ответит на санкции, введенные Вашингтоном в отношении двух сотрудников Следственного комитета страны.

По его словам, Кремль расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию.

"Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом",

цитирует Рябкова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва снимет санкции только когда это первым сделает Вашингтон.

Ранее в Госдепе заявили, что США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте, напоминает RT.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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