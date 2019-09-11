США поплатятся за необдуманные действия

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва ответит на санкции, введенные Вашингтоном в отношении двух сотрудников Следственного комитета страны.

По его словам, Кремль расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию.

"Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом",

– цитирует Рябкова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва снимет санкции только когда это первым сделает Вашингтон.

Ранее в Госдепе заявили, что США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте, напоминает RT.