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ЕС продлил санкции против россиян

ЕС продлил санкции против россиян
Фото: www.globallookpress.com
Зеленский остался доволен

Европейский союз продлил до 15 марта 2020 г. действие индивидуальных санкций против России. Об этом стало известно в четверг, 12 сентября.

Рестикции наложены на 170 граждан РФ и 44 организации. Попавшие в "черный список" лица не имеют право въезжать на территорию Европейского союза, а их активы в странах ЕС должны быть выявлены и заморожены.

Ранее стало известно, что постпреды стран Евросоюза предварительно договорились о продлении антироссийских санкций на полгода. Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил европейцев за солидарную "мощную санкционную политику" против Москвы ради "поддержки суверенитета Незалежной".

Николай ВИКТОРОВ
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