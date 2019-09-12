ЕС продлил санкции против россиян

Зеленский остался доволен

Европейский союз продлил до 15 марта 2020 г. действие индивидуальных санкций против России. Об этом стало известно в четверг, 12 сентября.

Рестикции наложены на 170 граждан РФ и 44 организации. Попавшие в "черный список" лица не имеют право въезжать на территорию Европейского союза, а их активы в странах ЕС должны быть выявлены и заморожены.

Ранее стало известно, что постпреды стран Евросоюза предварительно договорились о продлении антироссийских санкций на полгода. Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил европейцев за солидарную "мощную санкционную политику" против Москвы ради "поддержки суверенитета Незалежной".