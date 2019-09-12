Нибиру
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Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США не пугать Россию жуткими санкциями.
"Хотели бы еще раз попросить официальных представителей администрации США: не пугайте нас санкциями, новыми санкциями, обновлёнными санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой",
– цитирует ее RT.
Захарова добавила, что ограничительные меры являются для Вашингтона лишь инструментом для получения односторонних преимуществ.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Москва не перестанет поддерживать Венесуэлу и не изменит внешнюю политику даже под серьезными санкциями со стороны Белого дома.
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