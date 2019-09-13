В Европе проигнорировали слова Зеленского о рестрикциях

Санкционная истерия вокруг России сходит на нет

Призывы президента Незалежной Владимира Зеленского задушить рестрикциями Россию не приносят желаемого результата. В Европе, вопреки ожиданиям украинского лидера, против санкционной истерии.

В числе первых оказался его коллега из Финляндии Саули Ниинисте, отметив бездейственность санкций. Российская экономика до сих пор не рухнула, подчеркнул он.

"Этого не случилось и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится", – цитирует Ниинисте ТАСС.

Решить все проблемы можно полюбовно, уверен финский лидер. В качестве примера он привел обмен пленными между Киевом и Москвой, который состоялся 7 сентября.

"Европа должна быть возвращена к мирному процессу", – заверил президент Финляндии.

Напомним, ранее Зеленский намекнул на оттепель в отношениях между Западом и РФ и призвал к продолжению санкционной войны. Он назвал ограничительные меры "мощным оружием" дипломатии, уточняет НСН.