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В Европе проигнорировали слова Зеленского о рестрикциях

В Европе наплевали на слова Зеленского о рестрикциях
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеАвстрия выдохлась от российского эмбарго
Санкционная истерия вокруг России сходит на нет

Призывы президента Незалежной Владимира Зеленского задушить рестрикциями Россию не приносят желаемого результата. В Европе, вопреки ожиданиям украинского лидера, против санкционной истерии. 

В числе первых оказался его коллега из Финляндии Саули Ниинисте, отметив бездейственность санкций. Российская экономика до сих пор не рухнула, подчеркнул он. 

"Этого не случилось и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится", – цитирует Ниинисте ТАСС.

Решить все проблемы можно полюбовно, уверен финский лидер. В качестве примера он привел обмен пленными между Киевом и Москвой, который состоялся 7 сентября. 

"Европа должна быть возвращена к мирному процессу", – заверил президент Финляндии. 

Напомним, ранее Зеленский намекнул на оттепель в отношениях между Западом и РФ и призвал к продолжению санкционной войны. Он назвал ограничительные меры "мощным оружием" дипломатии, уточняет НСН

Ксения АНДРЕЕВА
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