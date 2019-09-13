Зеленскому понадобится помощь Запада

Завершить войну и получить обратно "все свои территории" Незалежная может лишь благодаря дипломатии, заявил украинский лидер. Под дипломатией Владимир Зеленский подразумевает санкции против России. Об этом он заявил на форуме "Ялтинская Европейская Стратегия YES-2019".

Бывший комик призвал зарубежных партнеров продолжать давление на Москву и не отказываться от ограничительных мер. Только так Украина сможет вернуть Крым и Донбасс.

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому – дипломатия",

– цитирует Зеленского "112 Украина".

Он намекнул, что некоторые западные страны периодически задумываются об отмене антироссийских санкций, дабы избежать дальнейших денежных потерь.

"Вы теряете деньги, извините, мы теряем людей", - заявил Зеленский.

При этом он пообещал бороться за Крым "не только словами", отмечает ТАСС.

Ранее украинский президент в очередной раз назвал "Северный поток – 2" угрозой для Европы.