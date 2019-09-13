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Новая власть Украины уничтожит металлургию

Фото: pixabay.com
Одну из главных отраслей страны ждут не лучшие времена

В Незалежной забили тревогу. С металлургической отраслью страны может случится непоправимое. 

Ее добьет новое законодательство, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. Он рассказал о намечающихся поправках в Налогом кодексе Украины.

"Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль. Ведь налоговая нагрузка увеличится в 3-4 раза", – пояснил он "Каналу 24". 

На этом фоне вырастут рентные платежи относительно коммерческой прибыли, в 10 раз превысив российские, уточнил собеседник. Таким образом, дорогому украинскому металлу будет нечего делать на европейском рынке. 

Конкуренты попросту вытеснят производителей страны. В результате ее ждут неминуемые убытки порядка 26 млн тонн. А это две трети всего экспорта, посчитал Каленков. 

Новости из Незалежной пробудили интерес у россиян. Некоторые из читателей РИА "Новости" заключили, что Незалежной металлургия не нужна. 

"Новая власть загоняет в кабалу металлургию страны что бы потом купить по дешевле. Передел собственности", – отреагировал на сообщение комментатор.  

Ксения АНДРЕЕВА
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