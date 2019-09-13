Новая власть Украины уничтожит металлургию

Одну из главных отраслей страны ждут не лучшие времена

В Незалежной забили тревогу. С металлургической отраслью страны может случится непоправимое.

Ее добьет новое законодательство, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. Он рассказал о намечающихся поправках в Налогом кодексе Украины.

"Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль. Ведь налоговая нагрузка увеличится в 3-4 раза", – пояснил он "Каналу 24".

На этом фоне вырастут рентные платежи относительно коммерческой прибыли, в 10 раз превысив российские, уточнил собеседник. Таким образом, дорогому украинскому металлу будет нечего делать на европейском рынке.

Конкуренты попросту вытеснят производителей страны. В результате ее ждут неминуемые убытки порядка 26 млн тонн. А это две трети всего экспорта, посчитал Каленков.

Новости из Незалежной пробудили интерес у россиян. Некоторые из читателей РИА "Новости" заключили, что Незалежной металлургия не нужна.

"Новая власть загоняет в кабалу металлургию страны что бы потом купить по дешевле. Передел собственности", – отреагировал на сообщение комментатор.

