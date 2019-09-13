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Украинцам дали "совет" по возвращению Крыма

Украинцам дали совет по возвращению Крыма
Фото:TASS
продолжениеНа Украине назвали дату войны с Россией
В России видят лишь один выход

Киеву подкинули идею, как вернуть Крым. Так, по словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, полуостров может стать частью Украины, если она сама войдет в состав РФ. Только данный способ, по мнению сенатора, является эффективным. 

"Все остальное – сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет", – заявил Цеков, передает РИА "Новости". 

Сенатор напомнил, что Крым стал российским по воле крымчан. Эта же участь, полагает Цеков, уготована и Незалежной. Он выдвинул сенсационную версию о союзном государстве. 

Украинцы более пяти лет грезят о полуострове. В пятницу, 13 сентября, о путях его возвращения в который раз заговорил президент страны-соседки Владимир Зеленский. В Москве его методику назвали ахинеей.

Ксения АНДРЕЕВА
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