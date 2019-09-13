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Киеву подкинули идею, как вернуть Крым. Так, по словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, полуостров может стать частью Украины, если она сама войдет в состав РФ. Только данный способ, по мнению сенатора, является эффективным.
"Все остальное – сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет", – заявил Цеков, передает РИА "Новости".
Сенатор напомнил, что Крым стал российским по воле крымчан. Эта же участь, полагает Цеков, уготована и Незалежной. Он выдвинул сенсационную версию о союзном государстве.
Украинцы более пяти лет грезят о полуострове. В пятницу, 13 сентября, о путях его возвращения в который раз заговорил президент страны-соседки Владимир Зеленский. В Москве его методику назвали ахинеей.
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