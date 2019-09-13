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На Украине назвали время войны с Россией

На Украине назвали дату войны с Россией
Фото: www.globallookpress.com
Незалежную призвали набираться сил и готовиться к наступлению

В Киеве заявили о подготовке к войне с Москвой. По мнению экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, час "икс" не за горами, поэтому Незалежной стоит держать ухо в остро.

Он напомнил о былых временах, когда страна-соседка отказалась от ядерного оружия. Теперь же ей, отметил Турчинов, нечего противопоставить России, которая "шестой год подряд ведет войну" с Украиной. 

"Я в этой ситуации вижу один выход – укреплять наш силовой, в частности военный, потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым", – помечтал украинец в эфире телеканала ATR.

Громкие заявления Турчинова размещены на его сайте. В начале лета тему войны с РФ затронул бывший нардеп Александр Ковтуненко. Он рассказал, что Киев ждет деньги для этой цели из Вашингтона. 

Ксения АНДРЕЕВА
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