Обещанная американцами помощь якобы не поможет Незалежной

США рассматривают возможность предоставить Украине 250 млн долларов в качестве военной помощи. Однако для Киева это недостаточная сумма, чтобы победить "агрессора". Об этом заявил бывший нардеп Александр Ковтуненко.

По его словам, такая сумма – это копейки, которых хватит разве что на то, чтобы сотрудники Пентагона могли попить чай или кофе. Экс-депутат Рады уверен, что 250 млн долларов не защитят Украину.

"Это вообще не помощь. За 250 миллионов не отражается никакая агрессия. Для того, чтобы отражать российскую агрессию, оценочно нам нужно около 25 миллиардов для того, чтобы мы спокойно защищали свои границы",

– заявил Ковтуненко в эфире программы "60 минут", несмотря на очевидное отсутствие поводов для беспокойства.

Как сказала Ковтуненко ведущая ток-шоу Ольга Скабеева: "Спите спокойно".

Впрочем, президент США Дональд Трамп пока думает о том, чтобы не предоставлять Украине военную помощь.