Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинцы требуют от США миллиарды долларов на борьбу с Россией

Украина выпрашивает у США миллиарды долларов на войну с Россией
Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Пусть загибается": украинцы поиздевались над вымирающим Донбассом
Обещанная американцами помощь якобы не поможет Незалежной

США рассматривают возможность предоставить Украине 250 млн долларов в качестве военной помощи. Однако для Киева это недостаточная сумма, чтобы победить "агрессора". Об этом заявил бывший нардеп Александр Ковтуненко.

По его словам, такая сумма – это копейки, которых хватит разве что на то, чтобы сотрудники Пентагона могли попить чай или кофе. Экс-депутат Рады уверен, что 250 млн долларов не защитят Украину.

"Это вообще не помощь. За 250 миллионов не отражается никакая агрессия. Для того, чтобы отражать российскую агрессию, оценочно нам нужно около 25 миллиардов для того, чтобы мы спокойно защищали свои границы",

заявил Ковтуненко в эфире программы "60 минут", несмотря на очевидное отсутствие поводов для беспокойства.

Как сказала Ковтуненко ведущая ток-шоу Ольга Скабеева: "Спите спокойно".

Впрочем, президент США Дональд Трамп пока думает о том, чтобы не предоставлять Украине военную помощь. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о похищении свидетеля по делу МН17 всплыла первая смерть

Малазийский "Боинг" продолжает убивать

Крымский мост разбирают после вестей о катастрофе

На новом транспортном переходе через Керченский пролив кипит работа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей