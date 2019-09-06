Всплыла правда об истинных намерениях 45-го президента США

Стал известен корыстный план американского лидера Дональда Трампа, который пока держит на расстоянии коллегу из Незалежной Владимира Зеленского. К тому же мистер президент приостановил военную помощь подшефной стране.

Таким образом, по версии газеты Washington Post, он пытается заставить киевскую власть повлиять на избирательную кампанию 2020 года, то есть помочь Трампу занять главное кресло США. А следы вмешательства в процесс 2016 года, когда хозяину Белого дома это удалось, замести. Данные сведения изданию предоставили информаторы.

Украине всего-то и нужно, что устранить основного соперника своего куратора – демократа Джо Байдена. Для этого достаточно завести против последнего дело, уточняет автор материала, добавляя, что шантажирует американский гарант Зеленского поставками военной техники.