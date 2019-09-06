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Украинцы посмеялись над вымирающим Донбассом

Фото: www.globallookpress.com
Печальное известие нисколько не огорчило бессердечных жителей Незалежной

Согласно упрямой статистике, в этом году в Донецкой области гораздо больше людей умерло, чем появилось на свет. Этот показатель составил примерно три к одному. 

А в городе Дружковка – и того больше. Смертность там превысила рождаемость аж в 4 раза. По данным на первое июля в населенном пункте проживает 65 565 человек, передает издание "Восточный вариант", ссылаясь на исследование Главного управления статистики в Донецкой области. 

Так, в Дружковке на 151 младенца пришлось 543 покойников. Прибыло в город 155 человек, убыло – почти в два раза больше. 

Грустную новость охотно подхватили украинские СМИ, придумав издевательские заголовки к своим статьям. Не удержались киевские провокаторы из народа. Например журналист Денис Казанский прокомментировал материал с неутешительными цифрами так: "Даже не фоне печальных украинских демографических показателей, Донбасс вымирает просто катастрофическими темпами". 

"Та ты шо, Даунбас? Таки вымирает? Ну и, бог с этим Даунбасом, пусть загибается", "Меньше народа-больше кислорода",

отозвались подписчики журналиста в Twitter.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины разгорелся в 2014 году. 

Ксения АНДРЕЕВА
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