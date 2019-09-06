Украинцы посмеялись над вымирающим Донбассом

Печальное известие нисколько не огорчило бессердечных жителей Незалежной

Согласно упрямой статистике, в этом году в Донецкой области гораздо больше людей умерло, чем появилось на свет. Этот показатель составил примерно три к одному.

А в городе Дружковка – и того больше. Смертность там превысила рождаемость аж в 4 раза. По данным на первое июля в населенном пункте проживает 65 565 человек, передает издание "Восточный вариант", ссылаясь на исследование Главного управления статистики в Донецкой области.

Так, в Дружковке на 151 младенца пришлось 543 покойников. Прибыло в город 155 человек, убыло – почти в два раза больше.

Грустную новость охотно подхватили украинские СМИ, придумав издевательские заголовки к своим статьям. Не удержались киевские провокаторы из народа. Например журналист Денис Казанский прокомментировал материал с неутешительными цифрами так: "Даже не фоне печальных украинских демографических показателей, Донбасс вымирает просто катастрофическими темпами".

"Та ты шо, Даунбас? Таки вымирает? Ну и, бог с этим Даунбасом, пусть загибается", "Меньше народа-больше кислорода",

– отозвались подписчики журналиста в Twitter.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины разгорелся в 2014 году.