Старые украинские власти не задумывались о желаниях и нуждах всего народа

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что главной ошибкой экс-главы страны Петра Порошенко было то, что он не занимался вопросами всех регионов государства. Конфетный магнат, а также другие политики Незалежной, пытались распространять интересы и стратегические цели одной части страны на всю Украину.

"Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину – это не получится. Люди имеют свои интересы. Надо слушать людей, и каждый закон должен отвечать интересам всей Украины", - заявил Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

Кравчук часто высказывает свое мнение относительно нынешних политиков Незалежной. Так, ранее он указывал на недостатки Порошенко – его желание разбогатеть и построить карьеру, а также нежелание слушать советы. Впрочем, доставалось от Кравчука и Владимиру Зеленскому за противоречивые высказывания.

Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. Именно он поставил подпись под Беловежскими соглашениями, которые ознаменовали распад СССР.