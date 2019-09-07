Североатлантический альянс опозорит Незалежную

Политолог Араик Степанян рассказал об угрозе того, что Украина хочет перейти на стандарты НАТО. По его мнению, это вызовет распространение СПИДа в стране.

"Вы хотите ваш украинский народ опорочить, опозорить и в итоге СПИД распространить, поставить точку на демографии? Ну, флаг в руки, вперёд", – заявил эксперт в программе "Кто против?", намекая на нетрадиционную сексуальную ориентацию некоторых солдатов НАТО, попросив показать на экране в студии фото "боевых трансгендеров".

Как отметил Степанян, Украина была всегда патриархальным и мужественным государством. Он также подчеркнул, что последние 15-20 лет стране насаждают прозападные настроения.

На Украине часто говорят о том, что вступление государства в НАТО может быть нецелесообразным. Так, например, первый президент Незалежной Леонид Кравчук указывал на то, что Киеву следует считаться с мнением соседней страны. По его словам, если соседнее государство полагает, что действия Украины могут ему навредить, то Киеву необходимо согласовать их с властями этой страны.