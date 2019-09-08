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Зеленский позвонил Путину после обмена заключенными

Прогнулся из-за газа: Зеленский затаил злобу на Путина после обмена заключенными
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В России уверены: русофобская политика Украины не изменится

После состоявшегося накануне обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом российский лидер Владимир Путин переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политики обсудили также урегулирование конфликта на востоке Украины и проведение саммита "нормандской четверки". Путин при этом призвал как следует подготовиться к встрече, которая должна принести ощутимые результаты – выполнение достигнутых ранее договоренностей. Речь идет, прежде всего, о минских соглашениях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Несмотря на слова одобрения от глав западных стран, россияне уверены, что в Незалежной отношение к соседнему государству не изменится. Напомним, президент США, в частности, назвал обмен "гигантским шагом к миру". Об этом он написал, по обыкновению, в своем Twitter.

Между тем часть пользователей в Сети настроены не столь радужно. Россияне уверены, что Зеленский был вынужден пойти на уступки Москве из-за ситуации с газом. Напомним, ранее украинские эксперты заявили, что поставки американского СПГ через Варшаву не заменят российское голубое топливо. Запасов на зиму не хватает – стране грозит масштабный блэкаут. Единственный способ избежать катастрофы – договориться с Москвой.

"Близятся холода хохлам где то газ надо брать, денег нет, в долг давать никто не будет, дураков нет, вот зеленский и стал посговорчевее. А так русофобство и ненависть никуда они не денут", "Как раньше отношения уже не наладятся. там много радикальных националистов",

– пишут комментаторы.


Фоторепортаж
Шаурма и красные трусы: как прошли 100 дней Зеленского
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Кадр youtube.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА
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