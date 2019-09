После состоявшегося накануне обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом российский лидер Владимир Путин переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политики обсудили также урегулирование конфликта на востоке Украины и проведение саммита "нормандской четверки". Путин при этом призвал как следует подготовиться к встрече, которая должна принести ощутимые результаты – выполнение достигнутых ранее договоренностей. Речь идет, прежде всего, о минских соглашениях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Несмотря на слова одобрения от глав западных стран, россияне уверены, что в Незалежной отношение к соседнему государству не изменится. Напомним, президент США, в частности, назвал обмен "гигантским шагом к миру". Об этом он написал, по обыкновению, в своем Twitter.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!