Участники провокации готовы к бою

Вернувшиеся накануне домой граждане Незалежной, которых арестовали за нарушение российской границы, успели пообщаться с журналистами. Один из моряков, судя по всему, настроен решительно. Богдан Головаш в беседе с репортерами заявил, что хочет вернуться на службу в Вооруженные силы Украины. На вопрос, пойдет ли он снова в Керченский пролив, ответил утвердительно.

"Пойду. Если надо будет", – заявил он в эфире "Громадське".

Напомним, обмен пленными между Киевом и Москвой состоялся накануне. Несмотря на то, что западные лидеры назвали это событие большим шагом к миру, россияне выразили уверенность, что русофобская политика Украины неизменится.