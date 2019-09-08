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Не успели моряки вернуться: на Украине сделали заявление о новом походе в Керченский пролив

Не успели моряки вернуться: на Украине сделали заявление о новом походе в Керченский пролив
Фото: www.globallookpress.com
Участники провокации готовы к бою

Вернувшиеся накануне домой граждане Незалежной, которых арестовали за нарушение российской границы, успели пообщаться с журналистами. Один из моряков, судя по всему, настроен решительно. Богдан Головаш в беседе с репортерами заявил, что хочет вернуться на службу в Вооруженные силы Украины. На вопрос, пойдет ли он снова в Керченский пролив, ответил утвердительно.

"Пойду. Если надо будет", – заявил он в эфире "Громадське".

Напомним, обмен пленными между Киевом и Москвой состоялся накануне. Несмотря на то, что западные лидеры назвали это событие большим шагом к миру, россияне выразили уверенность, что русофобская политика Украины неизменится.

Фоторепортаж
Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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