Украинцы расстреляли Знамя Победы

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В честь дня освобождения Донбасса от немецких захватчиков бойцы ДНР запустили в небо беспилотник с копией красного Знамени Победы. Однако эта акция не понравилась ВСУ.
Отмечается, что как только аппарат достиг украинских позиций, то силовики расстреляли знамя. После этого вся конструкция рухнула на землю. Об этом говорится в сюжете "Вести недели".
День освобождения Донбасса ежегодно отмечается 8 сентября. Украинцы, однако, не признают этот праздник и стараются любым способом испортить его.
Напомним, что в 2014 году Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота.
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