Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев назначили столицей России

Киев назначили столицей России
Фото: commons.wikimedia.org
продолжениеПропал человек: в обмене пленными межу Киевом и Москвой всплыла странность
Исправлений не последовало и спустя двое суток после совершения ошибки

Французы решили, что Киев – не просто "мать городов русских", а и сейчас является российским городом. По крайней мере, такую пометку сделало известное французское издание Le Figaro.

Публикуя на своем сайте кадры выступления главы Незалежной Владимира Зеленского в связи с возвращением на родину задержанных Россией в Керченском проливе украинских моряков, французы в качестве геолокации указали KIEV, RUSSIE (Киев, Россия). При этом должность Зеленского написали правильно – "президент Украины".

Москва и Киев в субботу, 7 сентября, передали друг другу по 35 осужденных или задержанных граждан соседней страны.

Фоторепортаж
Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Москва отдала Киеву нарушивших границу РФ украинских моряков

Во "Внуково-2" приземлился российский специальный самолет

"Дичайшая болтанка": стало известно об экстремальной посадке самолета Путина

Пилот назвал случившееся "турбулентностью в ясном небе"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей