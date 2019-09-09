Киев назначили столицей России

Исправлений не последовало и спустя двое суток после совершения ошибки

Французы решили, что Киев – не просто "мать городов русских", а и сейчас является российским городом. По крайней мере, такую пометку сделало известное французское издание Le Figaro.

Публикуя на своем сайте кадры выступления главы Незалежной Владимира Зеленского в связи с возвращением на родину задержанных Россией в Керченском проливе украинских моряков, французы в качестве геолокации указали KIEV, RUSSIE (Киев, Россия). При этом должность Зеленского написали правильно – "президент Украины".

Москва и Киев в субботу, 7 сентября, передали друг другу по 35 осужденных или задержанных граждан соседней страны.