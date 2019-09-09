В обмене пленными межу Киевом и Москвой замечена странность

На Украине "потеряли" одного россиянина

При обмене заключенными по формуле "35 на 35", который Москва с Киевом осуществили в минувшую субботу, замечена некая странность. Так, по мнению журналист Дениса Казанского, "бартер" пропустил участник событий в Одессе мая 2014 года Сергей Долженков, который в августе он вышел из украинского СИЗО, однако не фигурировал в списке на обмен.

"Потерялся где-то по дороге", – сделал вывод Казанский, написав об этом длинный пост в Facebook.



Автор отмечает, что оказавшихся в Одессе в период майского инцидента россиян, которые на выходных вернулись на родину, "обвиняли в работе на ГРУ". А Долженков, сделал вывод разоблачитель, Москве попросту не нужен, так как "не является российской агентурой". Однако провокатора из Незалежной до сих пор мучает вопрос:

"Почему его (Должнекова) отпустили из СИЗО, если не собирались менять?".

При этом Россия 7 сентября отдала готовившего теракты режиссера Олега Сенцова, что, по словам директора Института политических исследований, члена Общественной палаты РФ Сергея Маркова, является уступкой украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

"Предполагается, что освобождение довольно большого количества украинских граждан позволит снизить накал антироссийской истерии в украинском обществе и СМИ и тем самым разблокирует возможность Зеленскому идти по пути выполнения Минских соглашений", – заявил эксперт в интервью телеканалу "360".

Данный шаг продемонстрировал, что Зеленский готов идти навстречу, однако пока неясно, как далеко ему разрешат зайти, прокомментировал субботнее событие политолог Глеб Павловский.

"Это первая ласточка, но еще не весна. Такая демонстрация намерений украинской стороны слушать, что им говорят. При прошлом президенте, к слову, подобного не было. Так что в любом случае событие позитивное, хотя и то, что такой подход сохранится надолго, не факт", – пояснил Павловский в беседе с "Вечерней Москвой".

Напомним, накануне обмен пленными и российско-украинские отношения в ходе телефонного разговоры обсудили президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон.