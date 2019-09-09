Отпущенный из РФ осужденный украинец решил бороться за Крым

В Киеве его уже "обработали" бывшие единомышленники

Украинский националист Владимир Балух, отпущенный на родину из РФ в рамках взаимного обмена удерживаемыми лицами, намерен продолжать борьбу за возвращение Крыма Незалежной. Об этом сообщил глава запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров.

"Провели радостную и долгожданную встречу с вышедшим вчера из российской тюрьмы Владимиром Балухом. Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - написал Чубаров в Facebook.

Проживавший в Крыму Балух приветствовал госпереворот в Киеве в 2014 году. В 2016 г. он был задержан за организацию склада боеприпасов и взрывчатых веществ в доме своей супруги и был осужден на 3 года 7 месяцев колонии. В субботу, 7 сентября 2019 г., Балух стал одним из 35 украинцев, переданных Москвой Киеву в рамках обмена задержанными.