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Отпущенный из РФ осужденный украинец решил бороться за Крым

Отпущенный из РФ осужденный украинец решил бороться за Крым
Фото: pixabay.com
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В Киеве его уже "обработали" бывшие единомышленники

Украинский националист Владимир Балух, отпущенный на родину из РФ в рамках взаимного обмена удерживаемыми лицами, намерен продолжать борьбу за возвращение Крыма Незалежной. Об этом сообщил глава запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров.

"Провели радостную и долгожданную встречу с вышедшим вчера из российской тюрьмы Владимиром Балухом. Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупацию Крыма", - написал Чубаров в Facebook.

Проживавший в Крыму Балух приветствовал госпереворот в Киеве в 2014 году. В 2016 г. он был задержан за организацию склада боеприпасов и взрывчатых веществ в доме своей супруги и был осужден на 3 года 7 месяцев колонии. В субботу, 7 сентября 2019 г., Балух стал одним из 35 украинцев, переданных Москвой Киеву в рамках обмена задержанными.

Николай ВИКТОРОВ
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