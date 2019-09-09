СМИ узнали правду о службе сына Порошенко в Донбассе

Наследник пятого президента Украины опозорился на всю страну

Отпрыск экс-главы Незалежной Петра Порошенко Александр влип в новый скандал. Вскрылась ложь о его "геройстве" в Донбассе.

Как выяснилось, мужество и отвага – это не те качества, которыми обладает наследник пятого президента. Он хоть и сменил фамилию в военном билете, однако скрыться от въедливых журналистов "бравому" вояке не удалось.

В частности, украинский портал replyua.net, ссылаясь на сведения "Вестей", написал, что Порошенко-младший пороху-то так и не понюхал. Все то время, что Александр находился в расположении ВСУ, ему были созданы тепличные условия – под одной крышей с генералом, уточняет "Царьград".

Более того, за безопасность сына Петра Алексеевича отвечали порядка двух десятков спецназовцев. Однако недолго продлилась эта псевдослужба. "Бравый" солдат Порошенко быстро сменил военную форму на депутатский мандат.