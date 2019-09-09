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СМИ узнали правду о службе сына Порошенко в Донбассе

Сына Порошенко унизили за службу в Донбассе
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Наследник пятого президента Украины опозорился на всю страну

Отпрыск экс-главы Незалежной Петра Порошенко Александр влип в новый скандал. Вскрылась ложь о его "геройстве" в Донбассе.

Как выяснилось, мужество и отвага – это не те качества, которыми обладает наследник пятого президента. Он хоть и сменил фамилию в военном билете, однако скрыться от въедливых журналистов "бравому" вояке не удалось. 

В частности, украинский портал replyua.net, ссылаясь на сведения "Вестей", написал, что Порошенко-младший пороху-то так и не понюхал. Все то время, что Александр находился в расположении ВСУ, ему были созданы тепличные условия – под одной крышей с генералом, уточняет "Царьград".

Более того, за безопасность сына Петра Алексеевича отвечали порядка двух десятков спецназовцев. Однако недолго продлилась эта псевдослужба. "Бравый" солдат Порошенко быстро сменил военную форму на депутатский мандат.  

Ксения АНДРЕЕВА
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