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Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре. Об этом рассказал глава МИД страны Вадим Пристайко.
По его словам, договоренность о встрече есть якобы со всеми участниками переговорного процесса.
"Я могу сказать, что есть инициатива провести это в ближайшее время. Как минимум президент Зеленский готов это сделать не только до декабря, а в этом месяце",
– цитирует Пристайко ТАСС.
Официального подтверждения слов министра о достигнутых договоренностей с Россией, Германией, Францией и Украиной пока нет.
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