В Киеве утверждают, что все участники переговорного процесса согласились встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре. Об этом рассказал глава МИД страны Вадим Пристайко.

По его словам, договоренность о встрече есть якобы со всеми участниками переговорного процесса.

"Я могу сказать, что есть инициатива провести это в ближайшее время. Как минимум президент Зеленский готов это сделать не только до декабря, а в этом месяце",

– цитирует Пристайко ТАСС.

Официального подтверждения слов министра о достигнутых договоренностей с Россией, Германией, Францией и Украиной пока нет.