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На Украине заявили о встрече "нормандской четверки" в сентябре

Договоренность есть:
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
В Киеве утверждают, что все участники переговорного процесса согласились встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре. Об этом рассказал глава МИД страны Вадим Пристайко.

По его словам, договоренность о встрече есть якобы со всеми участниками переговорного процесса.

"Я могу сказать, что есть инициатива провести это в ближайшее время. Как минимум президент Зеленский готов это сделать не только до декабря, а в этом месяце",

цитирует Пристайко ТАСС.

Официального подтверждения слов министра о достигнутых договоренностей с Россией, Германией, Францией и Украиной пока нет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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