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Переговорщиков по обмену между Россией и Украиной посадят

Переговорщиков по обмену между Россией и Украиной посадят
Фото: www.globallookpress.com
Законопроект уже готов к внесению в Раду

Украинцы, пытающиеся без санкции высшего руководства страны вести переговоры о возвращении на родину удерживаемых за границей граждан страны, являются изменниками. Так решили нардепы из парламентской фракции "Голос". Они настаивают, что за подобное самоуправство должна быть предусмотрена уголовная ответственность.

"Депутаты фракции "Голос" уже доработали, и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора",

– заявил в понедельник, 9 сентября, лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает "Интерфакс-Украина".

Виктор Медведчук. Фото: www.globallookpress.com

Накануне с аналогичной идеей выступили и представители пропрезидентской партии "Слуга народа". По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдана Яременко, некоторые личности "пиарят себя" при помощи поездок в Россию. Так он намекнул на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который уже несколько лет занимается проблемой  обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса и был активным участником процесса взаимного обмена задержанными украинцами и россиянами в нынешнюю субботу.

"Пиариться, представлять интересы государства не такими, какими они есть, и при этом пытаться получить от враждебной страны какие-то льготы – это государственная измена. Это должно наказываться", – приводит слова возмущенного Яременко "Обозреватель".

Видимо, окружение Владимира Зеленского не хочет делиться лаврами, приписывая все заслуги по переговорному процессу исключительно себе.

Москва и Киев 7 сентября взаимно передали друг другу по 35 осужденных или задержанных граждан соседней страны. 

Николай ВИКТОРОВ
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