На Украине возник коллапс из-за отсутствия топлива

АЗС испытывают настоящие проблемы

Из-за перебоев с поставками сырья на нефтебазы на украинских автозаправках образовался дефицит топлива, которые перестал поступать по трубопроводу. Об этом сообщили местные журналисты.

Как передает издание Oilpoint со ссылкой на участников рынка, проблема возникла из-за того, что Украинские железные дороги не в состоянии справиться с растущем потоком грузов – топливо не поступает по трубопроводам. В результате составы идут вместо 3 дней целых 20 и столько же стоят на станциях. Некоторые станции и вовсе парализовало, из-за того, что таможня тормозит процесс медленной работой.

Киев ввел спецпошлины с 1 августа на российские товары, в том числе на дизельное топливо. Некоторые крупнейшие импортеры и вовсе говорили о том, что хотят отказаться от поставок из России. Спустя месяц объем российского дизельного топлива снизился на 20%.

Интернет-пользователи удивились этой новости, многие иронично поинтересовались, как Незалежная могла столкнуться с такой проблемой, если ЕС и США регулярно говорят о помощи этой стране.

"Оба -на ,а где помощь дружественной ЕС ?? Танки стоят самолёты не летают поездов нет , железку почти всю на металлолом разобрали , зато мост хрустальный открыли , правда треснул сразу", "А как же Америка с нами ..Европа нам поможет... ?" - высказались они.

Любопытно, что тяжелая ситуация сложилась и с углем на Украине. Сокращение поставок из России этого ресурса привели к тому, что в Незалежной резко уменьшилось производство стали и чугуна.

Так, на сентябрь запасы угля на ТЭЦ Украины составляют 688,4 тысяч тон, что более, чем в 2 раза меньше показателей 2018-го, выяснил "КоммерсантЪ".