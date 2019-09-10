Порошенко допросят на полиграфе

Теперь политика выведут на чистую воду

Бывший президент Украины Петр Порошенко 10 сентября должен прибыть на новый допрос в Госбюро расследований страны. На этот раз силовики сообщили, что могут прибегнуть к помощи детектора лжи.

По словам директора Госбюро расследований Незалежной Романа Трубы, политик теперь не скроет всю правду от следователей во время прохождения допроса на полиграфе, передает URA.RU.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа",

– сказал Труба.

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил применять детектор лжи для допроса Порошенко.

Политик уже является фигурантом 11 уголовных дел, но, по утверждению его адвоката, экс-глава государства значится свидетелем, а не обвиняемым. Большинство дел против бывших высокопоставленных лиц Украины были открыты с подачи юриста Андрея Портнова. По мнению местных экспертов, это отличный специалист, который не даст виновным в преступлениях отвертеться от наказания. Поэтому Порошенко ожидает длительный тюремный срок.