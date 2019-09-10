В Киеве надеются на снисхождение Кремля

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что до конца года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен пленными.

По ее словам, работа над этим вопросом продолжается.

"Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры... Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдёт",

– сказала Денисова в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Она подчеркнула, что в России еще находится 113 украинский пленных.

Москва и Киев 7 сентября взаимно передали друг другу по 35 осужденных или задержанных граждан соседней страны.