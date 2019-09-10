Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией

На Украине заявили о новом обмене пленными с Россией
Фото: www.globallookpress.com
В Киеве надеются на снисхождение Кремля

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что до конца года между Москвой и Киевом может состояться еще один обмен пленными.

По ее словам, работа над этим вопросом продолжается.

"Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры... Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдёт",

сказала Денисова в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Она подчеркнула, что в России еще находится 113 украинский пленных.

Москва и Киев 7 сентября взаимно передали друг другу по 35 осужденных или задержанных граждан соседней страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Литва выступила против союза России и Белоруссии

Вильнюс не устраивает процесс белорусско-российской интеграции

Россия пообещала Украине огромную скидку на газ при одном условии

Жизнь украинцев может стать легче, если Киев пойдет на компромисс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей