Работа в Раде избавила Порошенко от допросов

Вместо проверки на детекторе лжи - письменное сочинение в вольной форме

Бывший президент Украины Петр Порошенко очень занят на ответственной должности депутата Верховной рады, поэтому ему некогда ходить по допросам. Об этом заявил адвокат экс– лидера Игорь Головань.

"Госбюро расследований почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады, – возмутился юрист. – Они должны понимать, что работа парламента – уважительная причина неявки на допрос", - приводит его слова издание "Гордон".

Впрочем, Порошенко, как законопослушный гражданин, вовсе не игнорирует ГБР. Он передал со своим адвокатом письменные показания. Правда, по какому из 11 дел – Головань не уточнил.

Это уже 4 вызов на допрос в ГБР, на который не явился Порошенко. В частности, он не пришел, когда рассматривалось дело о предполагаемом уклонении от налогов и отмывании доходов, связанными с продажей завода "Кузня на Рыбальском", пишет РИА ФАН.

Предполагалось, что 10 сентября его показания проверят с помощью полиграфа – такую возможность следователям ранее дал Печерский суд Киева. Экс-главе Незалежной эта идея, видимо, не понравилась.