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Американцы отняли надежду Киева на возвращение Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Зеленскому посоветовали смириться с потерей полуострова

Профессор Йельского университета Кришен Мета считает, что Украина не станет воевать с Россией из-за Крыма.

По его словам, Киеву нужно успокоить и смириться с потерей полуострова. Мета подчеркнул, что чем быстрее оба государства наладят отношения между собой, тем меньше станет причин для продления санкций.

"Реальность такова, что с одной стороны Украина и Россия не могут себе позволить войну из-за Крыма, с другой стороны – Россия никогда не отдаст полуостров, потому что это геополитически важная часть страны. Украине придется это понять и принять",

цитирует профессора РИА "Новости".

Американец остался очень доволен от пребывания в Крыму. По его мнению, курорты на полуострове ничем не уступают местам в Калифорнии, а также Франции и некоторым греческим островам.

"Могу сказать, что Крым такой же современный, как другие развитые страны", – добавил он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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