Отпущенный из РФ украинец готов вернуться в Крым

Для поездки он потребовал бронированный "транспорт"

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за экстремизм и переправленный на Украину в рамках взаимного обмена гражданами 7 сентября, заявил, что готов поехать в Крым, но только в сопровождении армии. О своих планах он рассказал на пресс-конференции в Киеве во вторник, 10 сентября.

"Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле – это снимать кино и жить. Что касается Крыма, вернуться туда – только на танках", – подчеркнул Сенцов.

Правда, тут же "сдал назад", попросив, чтобы присутствующие его поняли правильно: "Не нужно воспринимать мои слова буквально", – цитирует его "Обозреватель".

Впрочем, воинственные мысли в голове у отпущенного из российской колонии Сенцова, по всей видимости, активно бродят. Поскольку идею отправиться в Донбасс, чтобы, как бывшая наводчица Надежда Савченко, также побывавшая в заключении в России, добиваться освобождения пленных украинцев, он воспринял не как миротворческую миссию, а призыв к бою:

"Как и в Крым – только на танках", - прокомментировал Сенцов возможную поездку в Донбасс.

Сенцов был арестован в 2014 г. в Симферополе, где готовил теракт. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы. В конце августа 2019 г. его доставили из колонии в Москву, а 7 сентября переправили в Киев вместе с другими 34 осужденными и задержанными в РФ украинцами.