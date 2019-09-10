На помощь Зеленскому направили делегацию из США

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В Вашингтоне составили "зимний план действий" для Киева на отопительный сезон 2019/2020. Об этом сообщили в американском посольстве на Украине. Сейчас Минэнерго США направляет к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому делегацию, задача которой – научить украинцев зимовать без газа.
"Команда будет способствовать обеспечению администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами, чтобы Украина больше не была уязвимой при возникновения перебоев в энергоснабжении со стороны России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский сам обратился за помощью к американским специалистам. К факту, что Киев отказался от прямых закупок газа в РФ еще в 2015 г., дипломаты привлекать внимание общественности не стали.
Ранее Польша согласилась регазифицировать и перепродавать Украине американский СПГ.
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