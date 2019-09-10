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На Украине разоблачили Зеленского

На Украине вывели Зеленского на чистую воду
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Кошмар": Савченко высмеяли за конфуз в Раде
Мотивы главы Незалежной лежат на поверхности

На Украине разоблачили своего президента Владимира Зеленского, который принятым Радой сегодня, 10 сентября, законом об импичменте устроил себе бесплатную рекламу.

По мнению главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, новый документ не несет абсолютно никакой пользы и смысловой нагрузки, поскольку и без него можно отстранить от должности нерадивого главу государства. Данная процедура четко прописана в законе о регламенте, пояснил оппозиционный политик.

"Это очередной пиар-ход сегодняшней власти, – заявил Медведчук в эфире телеканала "112.Украина", добавив. – Возникает вопрос: а зачем сегодня нужен закон об импичменте президента, если он не отвечает на пожелания людей о снятии неприкосновенности, зачем он нужен, если нормы урегулированы? Он нужен только для пиар-хода сегодняшней власти". 

Сегодня украинский парламент одобрил законопроект об импичменте президента, который предложил Зеленский, напоминает "СвободнаяПресса". Инициативу поддержали 245 депутатов, среди которых только двое не являются "Слугами народа". 

Согласно документу, Верховная рада вправе убрать совершившего преступлении руководителя страны, в том числе попавшегося на госизмене. 

Ксения АНДРЕЕВА
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