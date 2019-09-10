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"Кошмар": Савченко высмеяли за грязные пятки

Надежда Савченко. Фото: www.globallookpress.com
Американские привычки бывшей народной избранницы не понравились народу

Надежда Савченко пришла в Верховную раду и с милой непосредственностью закинула босые ноги на стол. Однако отдохнуть просто так экс-депутату не удалось.

Фотограф Ян Доброносов запечатлел Надежду и немедленно выложил снимок на своей странице в Facebook.

"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", –

подписал автор свой шедевр.

Интернет-пользователей поступок Савченко искренне возмутил:

"Ужас! Ну, как депутат так может себя вести?!", "она босиком ходит или ноги не моет?", "Чего она туда приперлась вообще?", "Гены-не микробы, не выводятся", "если бы хоть ноги были чистые, а тут грустно .... после этого фото ей должны посыпаться в приват предложения от мастеров педикюра)))", "Ноги не помешало бы помыть...", "Кошмар!!! А чего ноги такие грязные((((((((" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Во вторник,10 сентября, Савченко призналась, что не может найти работу после поражения на парламентских выборах – ей мешает судимость.

Валентина МАЙОРОВА
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