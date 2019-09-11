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Киев передумал отказываться от союза с Москвой

Киев передумал отказываться от союза с Москвой
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Зеленский не стал продолжать дело Порошенко

Украина больше не стремится разрывать отношения с Россией. Как сообщает газета "Коммерсантъ" Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Москвой.

Отмечается, что при экс-президенте Петре Порошенко в Незалежной активно набирал курс отдаления от Кремля, однако сейчас ситуация изменилась. Киев больше не присылает Москве уведомления о расторжении договоров. Такая же ситуация наблюдается и в организации СНГ, куда входит Украина.

Последним утратившим силу соглашение является Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года, уточняет URA.RU.

В издании объясняют, что возможно Владимиру Зеленскому пока некогда заниматься этим вопросом из-за кадровых перестановок.

В российском МИД подчеркнули, что что возобновление прежней практики или отказ от нее станет сигналом, который позволит понять, изменятся ли при новой власти отношения двух стран и в какую сторону, передает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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