Под дулом пистолета: главу офиса Зеленского заковали в наручники

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Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богданов неожиданно для всех оказался в наручниках на французском курорте Сен-Тропе.
Богданов сам выложил в Facebook фото, на котором человек в жандармской форме надевает на политика наручники и приставляет дуло пистолета к его затылку. Однако все это оказалось лишь шуткой.
"А ещё в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку",
– отметил Богданов.
Пользователи неоднозначно восприняли юмор чиновника.
"Пацаны резвятся", "Юморок в стиле квартал 95 быдло хавает", "Хороший тамада и конкурсы весёлые".
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