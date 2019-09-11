Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Под дулом пистолета: главу офиса Зеленского заковали в наручники

Под дулом пистолета: главу офиса Зеленского заковали в наручники
Фото: www.globallookpress.com
Чиновника задержали во время отдыха

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богданов неожиданно для всех оказался в наручниках на французском курорте Сен-Тропе.

Богданов сам выложил в Facebook фото, на котором человек в жандармской форме надевает на политика наручники и приставляет дуло пистолета к его затылку. Однако все это оказалось лишь шуткой.

"А ещё в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку",

– отметил Богданов.

Пользователи неоднозначно восприняли юмор чиновника.

"Пацаны резвятся", "Юморок в стиле квартал 95 быдло хавает", "Хороший тамада и конкурсы весёлые".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

В Киеве перечислили условия возвращения Крыма

Украинцы продолжают питать иллюзии

Для "Северного потока-2" подготовили несколько финалов

Угрозы США утомили европейских энергетиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей