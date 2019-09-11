Под дулом пистолета: главу офиса Зеленского заковали в наручники

Чиновника задержали во время отдыха

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богданов неожиданно для всех оказался в наручниках на французском курорте Сен-Тропе.

Богданов сам выложил в Facebook фото, на котором человек в жандармской форме надевает на политика наручники и приставляет дуло пистолета к его затылку. Однако все это оказалось лишь шуткой.

"А ещё в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку",

– отметил Богданов.

Пользователи неоднозначно восприняли юмор чиновника.

"Пацаны резвятся", "Юморок в стиле квартал 95 быдло хавает", "Хороший тамада и конкурсы весёлые".