Одно есть: против Порошенко точно завели уголовное дело

Расследование началось еще в августе

Уголовное производство по обвинению экс-главы Незалежной Петра Порошенко в злоупотреблении властью инициировано Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Это подтвердили в самом ведомстве.

В ответе на запрос "Украинских новостей" сообщается, что дело по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением) было открыто 23 августа. То есть эту произошло после того, как Соломенский районный суд Киева рассмотрел жалобу истца об отказе НАБУ расследовать факты возможного преступления, совершенного Порошенко, и обязал Бюро начать процесс.

Параллельно с деятельностью экс-главы государства следователи НАБУ изучат и решения бывшего главы МИД Украины Павла Климкина – он обвиняется по той же статье.

Ранее сообщалось, что Порошенко является фигурантом 11 или 12 уголовных дел, открытых на Украине, но – как свидетель. Накануне он в четвертый раз проигнорировал вызов на допрос, объясняя это занятостью заседаниями в Верховной раде.