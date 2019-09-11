Украинская оппозиция испугалась решения Зеленского отказаться от НАТО

Каждый шаг Киева строго контролируется

Пришедшая к власти в Киеве новая президентская команда решила свернуть с курса на вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом заявила член парламентской фракции "Европейская солидарность" (бывшее название "Блок Петра Порошенко") Виктория Сюмар.

Свои умозаключения она сделала на основе выступления в Брюсселе вице-премьера по вопросам евроинтеграции Незалежной Дмитрия Кулебы, который якобы заявил, что Украина не должна ломиться "в закрытые двери и умолять "возьмите нас".

"Эти заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на членстве в НАТО, означает фактически сворачивание евроатлантической интеграции Украины", – приводит РИА "Новости" выступление Сюмар в Раде.

При этом сам Кулеба оказался весьма удивлен такой трактовкой его слов. По его утверждению, он ездил в Брюссель договариваться об активизации усилий по вступлению страны в НАТО и постоянно повторял, что "евроатлантический курс Украины остается неизменным". Зачем оппозиционерам в Раде потребовалось выставить его предателем, ему не понятно.

Украина отказалась от внеблокового статуса в 2014 г., соответствующие изменения внесены в Конституцию страны. Сейчас экс-президент Незалежной Петр Порошенко входит в состав парламентского комитета по вопросам евроинтеграции.