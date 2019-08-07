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Генсек НАТО отрицает обещание Советскому Союзу не расширяться

Йенс Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com
Столтенберг, как и его предшественник Расмуссен, решил уличить Горбачева во лжи

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок не давал руководству СССР обещаний не принимать в организацию государства Восточной Европы после окончания "холодной войны". Об этом он сказал в ходе выступления в Сиднее.

"Я могу гарантировать, могу заверить, что НАТО не давала такого обещания. В НАТО все решения принимаются консенсусом, поэтому, чтоб дать такие обещания России, все страны НАТО должны были собраться вместе и принять такое решение, и я могу заверить, что подобной встречи никогда не было", – цитирует ТАСС норвежца.

Также он добавил, что такие заверения не давали и в Вашингтоне.

"Это было бы абсолютно неприемлемо… Это возродило бы идею о том, что великие державы имеют право решать, что делать маленьким странам", – приводит РИА "Новости" слова генсека.

Однако первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев неоднократно заявлял, что подобные устные обещания давала отнюдь не НАТО, как организация, а именно лидеры ФРГ и США. Благодаря этим заверениям СССР в свое время поддержал воссоединение Германии.

Добавим, что и предшественник Столтенберга на посту генсека альянса датчанин Андерс Фог Расмуссен также уверял, что блок никогда не давал обещания Москве не расширяться на восток Европы.

Елена УСОВА
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