На Украине назвали имена "агентов Путина"

В список попала вся политическая элита международной арены

Из Киева поступил сигнал о том, что Запад, оказывается, действует в интересах Москвы. Данные слухи распространяет киевский журналист Айдер Муждабаев, известный своим яростным неприятием России.

По его словам, лидеры, имеющие вес на политической арене, пляшут под дудку Кремля. Среди его "агентов", по версии блогера, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и даже сам хозяин белого дома Дональд Трамп.

Первая, по мнению Муждабаева, является основной "лоббисткой" РФ. Впрочем, не удивительно, что именно фрау Меркель удостоена данного "звания", ведь она продвигает в Европе российский проект "Северный поток – 2". "Продался" Москве и Макрон, который уговаривает Киев сдаться, уверен пропагандист.

"Макрон склоняет Зе к капитуляции уже открыто. Да, Макрон – это один из главных агентов Путина сейчас. Такое впечатление, что он его купил буквально на протяжении этого года",

– возмутился беглый журналист в своем видеоблоге, добавив, что симпатизировать "в открытую" президенту РФ Владимиру Путину его французский коллега начал с прошлогодней весны. Американца Трампа, который регулярно бодается с Москвой, блогер также назвал приближенным российского лидера, объяснив свой довод отказом США военной помощи Украине.

"Все препятствия Украине, все преференции России и все действия Трампа в пользу России легко объяснимы – Трамп – агент Путина. Впервые в истории", – заявил "медиапророк", отметив, что ЦРУ пришлось отозвать из РФ американского шпиона, чтобы глава Белого дома не сдал его Путину.

Да и своего советника по нацбезопасности Джона Болтона Трамп уволил неспроста, уверен блогер, а за то, что тот был "антипутинским".

"Любое решение Трампа для меня неудивительно. Если он прямо признается, что он генерал ФСБ, я не удивлюсь совершенно, потому что так оно, по большому счету, и есть", – заключил Муждабаев.

Напомним, Болтон был освобожден от должности во вторник, 10 сентября. Имя нового советника президента США Трамп пообещал назвать 16 сентября.