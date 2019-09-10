Трамп лишил работы советника по безопасности

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Дональд Трамп заявил о том, что уволил Джона Болтона. По словам главы Белого дома, не только он, но и многие другие политики в администрации недовольны советником по нацбезопасности.
"Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме", – заявил Трамп на своей странице в Twitter.
Как передает телеканал RT, президент США пообещал назвать имя нового советника в 16 сентября.
При этом сам Болтон заявил, что просил Трампа об отставки сам еще в понедельник, пишет telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
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