Агент ЦРУ работал в Кремле 5 лет

Допущенные к секретам коллеги делились с ним информацией

Олег Смоленков, подозреваемый в сотрудничестве с американскими спецслужбами, в течение пяти лет занимал должность главного советника в аппарате помощника президента РФ Юрия Ушакова. Об этом сообщил осведомленный источник.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Смоленков был уволен из президентской администрации несколько лет назад, но и во время службы не имел доступа к секретной информации. Это подтвердили "Ведомостям" и собственные источники. Однако они отметили, что общался Смоленков со многими коллегами, обладавшими гостайной, и в личных разговорах они могли быть излишне откровенны.

Ранее американские СМИ сообщили, что ЦРУ долгое время имели высокопоставленного агента в Кремле, которого вывезли в США в 2017 г., когда появилась угроза его разоблачения.

По некоторым данным, этим шпионом был чиновник Олег Смоленков, который до работы в Кремле служил в российском диппредставительстве в Вашингтоне. Летом 2017 г. он отправился с женой и детьми в Черногорию, где бесследно исчез.